L’indiscrezione: Salah ha scelto. Ora Liverpool e Roma…

Mohamed Salah e il Liverpool: la situazione resta impostata, in aderenza a quanto raccontatovi a partire dalla notte tra il 30 e il 31 maggio, quando vi anticipammo che per l’egiziano sarebbe presto arrivata una proposta importante dall’Inghilterra. Momo ha già fatto la sua scelta: dopo non aver lasciato grandi tracce al Chelsea, vuole tornare a misurarsi in Premier League e vuole rientrare da una delle porte principali, quella di Anfield. Adesso serve che le due società trovino la quadratura. La Roma ha messo in conto qualche cessione dolorosa e, a fronte della volontà chiara di Salah, può entrare nell’ordine di idee di accontentarlo. A patto che il Liverpool alzi l’offerta, possibilmente sfondando il muro dei 40 milioni per avvicinarsi ai 45.

Foto: Roma Twitter