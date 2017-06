L’indiscrezione: Salah-Liverpool, è no stop con la Roma. Ecco cosa manca

A 18 giorni di distanza dalla rivelazione della pista inglese per il futuro di Mohamed Salah, altri passi sono stati mossi nella marcia che potrebbe portare l’attaccante egiziano sotto la Kop. La situazione è un classico del mercato: il Liverpool si sente forte della volontà del giocatore, che reputa concluso il suo ciclo in Italia dopo due anni e mezzo, e vuole riabbracciare quella Premier che non lo vide affatto protagonista nel suo anno al Chelsea, a cavallo di due stagioni. Dall’altra parte della barricata c’è la Roma che, legittimamente, vuole fare il prezzo, sapendo di trattare con una società con ottima disponibilità economica. E avendo oltretutto già messo in conto qualche cessione eccellente. C’è ancora un po’ di distanza tra domanda e offerta, nel gioco delle parti i Reds devono cercare di avvicinarsi alle richieste del club giallorosso, che vorrebbe che si sfondasse il muro dei 40 milioni. Ma i presupposti per una positiva risoluzione della vicenda, nel giro di pochi giorni, ci sono tutti.

Foto: Twitter Roma