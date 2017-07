L’indiscrezione: Roma, due operazioni in attacco. Defrel e non solo

La Roma deve chiudere due operazioni in attacco, da giorni è tornata su Defrel che sarebbe il vice Dzeko, ma anche – in aderenza al suo ruolo originario – un esterno offensivo a disposizione di Di Francesco. Dall’incontro a sorpresa di gennaio alle evoluzioni degli ultimi giorni, con possibilità concrete di andare a dama. Ma la Roma potrebbe prendere anche un altro specialista per gli esterni d’attacco, sta valutando diverse situazioni, compresa quella che porta a Yarmolenko. Berardi resta il sogno, ma si segue anche la vicenda relativa al rinnovo di contratto tra Suso e il Milan. Per Ghezzal c’erano commissioni elevatissime, per questo la Roma ha deciso di non approfondire.