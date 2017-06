L’indiscrezione: Roma, il ballo sugli esterni. Quattro nomi e…

Partito Salah, direzione Liverpool, la Roma è al gran ballo sugli esterni. Quattro i nomi oggi in ballo, in ordine sparso. Il primo identikit, molto oneroso, corrisponde a quello di quello di Domenico Berardi, che ha un grandissimo feeling con Di Francesco. Il secondo profilo è quello di Adam Ounas, l’algerino ventunenne in forza al Bordeaux sul quale il Napoli si è mosso in anticipo. Il tentativo del club giallorosso risale al 10 giugno, come puntualmente segnalatovi ai tempi, la società di De Laurentiis resta in vantaggio ma adesso deve fare in fretta. In lista c’è sempre Rachid Ghezzal, in uscita dal Lione (anche in questo caso ve ne parlammo in tempi non sospetti), senza tralasciare la pista Suso, specie considerato che lo spagnolo del Milan non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2019.