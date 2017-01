L’indiscrezione: Ranocchia, il Valencia molto vicino prima dalla svolta Hull City

Andrea Ranocchia lascia l’Inter, il suo ciclo era finito da un pezzo. E nel pomeriggio era stato molto vicino al Valencia che aveva parlato in modo fitto con l’Inter, ma poi non era stato raggiunto l’accordo con il difensore. Quindi l’irruzione dell’Hull City, Ranocchia ha preferito la svolta Premier e poco dopo le 19 ha lasciato la Pinetina così da preparare il viaggio in Inghilterra per le visite mediche.

Foto: Twitter Inter