Il retroscena: Ranocchia perplesso, il Genoa non vuole più aspettare

Il Genoa è andato in pressing su Andrea Ranocchia, come raccontatovi in queste ultime ore, ma il difensore è perplesso e il club di Preziosi non vuole più aspettare. Il centrale dell’Inter, dopo aver inizialmente aperto all’ipotesi rossoblu, si è mostrato titubante. Ranocchia resta alla finestra in attesa di altre possibilità, è reduce dall’esperienza all’Hull City, fuori dall’Italia con minori pressioni si è trovato bene e potrebbe anche privilegiare un’altra soluzione estera.

Foto: Twitter Inter