L’indiscrezione: Rafinha, per ora nessun blitz Inter. Ma fiducia e no stop con il Barcellona

Nessun blitz Inter a Barcellona per Rafinha. Almeno in queste ore non sono previsti viaggi, ma resta una trattativa no stop con la fiducia di poter sbloccare. La trattativa viene gestita dal padre di Rafinha con l’intermediario in stretto contatto con il club nerazzurro. L’idea è quella di alzare l’offerta, avvicinandosi ai 25 milioni per il diritto di riscatto. Cantando sulla volontà assoluta del diretto interessato che ha aperto completamente e si sente pronto per un’esperienza in maglia nerazzurra. L’occasione migliore per riavere un minimo di visibilità.

Foto: sito ufficiale Barcellona