L’indiscrezione: Plizzari, il contratto è quasi pronto. Da mercoledì Milan e Ternana…

Giorni importanti per il futuro di Alessandro Plizzari, il portiere classe 2000 per il quale il Milan ha dato il via libera alla Ternana Unicusano, pronta ad affidargli i guanti da titolare nel prossimo campionato di Serie B. Vi avevamo sempre detto che, prima di trasferirsi in Umbria, Plizzari avrebbe dovuto prolungare il contratto in scadenza nel 2018. E andrà esattamente così: nei primi giorni della prossima settimana Alessandro rinnoverà (con ogni probabilità fino al 2020, in aderenza ai termini regolamentari in tema di minorenni), dopodiché, da mercoledì in poi, ogni giorno sarà buono affinché Milan e Ternana vadano a definire l’operazione.

Foto: vivoazzurro.it