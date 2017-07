L’indiscrezione: Perisic-Inter, chiarezza entro il week-end. Tra Lucas Lima e i contatti con il Psg…

L’Inter aspetta Dalbert, con la pazienza che serve in situazioni del genere per non urtare la suscettibilità del Nizza. C’è fiducia totale, non certo frenesia. Ma sarà la vicenda Perisic a tenere banco nelle prossime ore di mercato. Il Manchester United è in pressing, disposto ad aumentare l’offerta e ad avvicinarsi con i bonus ai 50 milioni, il croato è nervoso, entro il week-end l’Inter ha la necessità di fare chiarezza. Anche perché non converrebbe a nessuno avere Perisic non al massimo delle motivazioni e degli umori. L’Inter intanto è sulle tracce di Lucas Lima, il trequartista in scadenza a dicembre con il Santos, come raccontato da Sportitalia diversi giorni fa. E vanno avanti i contatti con il Paris Saint-Germain: se partisse Perisic, servirebbero due colpi negli ultimi trenta metri. Simonian smentisce contatti per Pastore, ma è una situazione da seguire. Esattamente come non ci sono dubbi sul gradimento per Di Maria: serve una grande offerta, ma serve prima capire come finirà per Perisic. In ribasso Aurier da giorni e giorni, Rabiot è un altro nome che resta ai primi posti della lista di Sabatini, ma bisogna avere pazienza. Come per Dalbert…

Foto: zimbio.com