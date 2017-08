L’indiscrezione: perché Karamoh oggi non è un problema dell’Inter

Yann Karamoh è un attaccante di grande talento, classe 1998, che da qualche settimana ha scelto l’Inter senza “se” e senza “ma”. Un patto che resiste e che l’Inter spera continui a resistere. Il giovane attaccante fin qui ha dato prova di assoluta fedeltà: il mercato è strano perché da un momento all’altro si può cambiare idea, le offerte non sono mancate anche nelle ultime ore, ma fino a quando Karamoh avrà questa voglia di Inter per i nerazzurri non esisterà il minimo problema. Un’operazione assolutamente indipendente da Emre Mor (il turco è in arrivo per le visite dopo gli accordi formalizzati con il Borussia Dortmund), un investimento per il futuro. Mancano meno di 25 giorni alla fine del mercato, Karamoh ha un contratto in scadenza e il problema è del Caen. Se i francesi non accettano sei milioni dall’Inter, si poteva provare ad alzare di un altro milione. E con i giorni che trascorrono i francesi saranno spalle al muro: dire sì, oppure perderlo a parametro zero. Soltanto se Karamoh cambiasse idea, oggi vuole soltanto l’Inter, gli scenari potrebbero cambiare.

Foto: thesun.co.uk