L’indiscrezione: Pellegri, bagarre Juve-Milan. E domani…

Pietro Pellegri piace, parecchio. L’Inter ci aveva pensato concretamente, ma poi ha deciso di non approfondire ulteriormente per concentrarsi sulle priorità da consegnare a Spalletti. E già domani per l’enfant prodige genovese (il primo 2001 ad andare in gol in Serie A) possibili incontri di mercato. C’è la Juve, sempre vigilie sui migliori prospetti italiani, ma per il prestante centravanti sedicenne del Genoa si registra anche l’interesse del Milan. Corsa a due per Pellegri, operazione interessantissima per la prospettiva…

Foto: Facebook ufficiale Genoa