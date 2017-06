L’indiscrezione: Paredes-Zenit, ok. Operazione da 20 milioni più 3,5 di bonus. Manolas…

Le visite per Manolas allo Zenit erano stato progettate, ma non programmate. Infatti, per ora è tutto fermo. Non abbiamo parlato perché ci sarebbero stati molti particolari da chiarire tra Cinquini (in rappresentanza del club russo) e l’agente del difensore greco. Le ultimissime: le parti si aggiorneranno all’ora di pranzo, Manolas per ora continua a fare le bizze, chiede benefit ben oltre il ricco ingaggio e lo Zenit crede di averlo accontentato in tutto e per tutto. Quindi è convinto che in qualche modo la trattativa verrà perfezionata. L’affare Paredes si è ormai sbloccato, a queste cifre: 20 milioni più 3,5 di bonus, totale 23,5. Per Manolas lo Zenit aveva preventivato di spendere poco meno di 35 più bonus per arrivare a una cifra complessiva – sia per il difensore che per il centrocampista – da 55 milioni più 5 di bonus. Gli accordi con la Roma sono totali da tempo, ma erano e restano due operazioni separate. Paredes può preparare la valigia, per Manolas dobbiamo aspettare. E Gonalons si avvicina sempre più, com’è chiaro fin da ieri: operazione sotto i dieci milioni.

Foto: Twitter Roma