L’indiscrezione: Paletta, sempre più Toro. Bonifazi-Zenit, pista fredda

Gabriel Paletta e il Torino: uno scenario del quale vi parliamo da due settimane abbondanti. Il 24 giugno vi abbiamo detto che Paletta ha già scelto il Toro, concetto ribadito tre giorni più tardi, quando avevamo aggiunto che sarebbe stata solo questione di tempo, essendo già arrivato il via libera totale di Mihajlovic. E il futuro di Paletta è sempre più a tinte granata. Cosa manca? Che vengano trovati tutti gli incastri con il Milan, cui l’ex Parma è legato fino al prossimo giugno, dopodiché potrà scoccare l’ora dei passaggi formali. Restando in casa Toro, ultimamente si Kevin Bonifazi, pari ruolo di ben 10 anni più giovane, reduce dalla cavalcata con la Spal e che il club di Cairo ha già provveduto a blindare fino al 2022, è stato accostato con insistenza allo Zenit. Ebbene, in base alle indiscrezioni in nostro possesso, per Bonifazi la pista Zenit è fredda, almeno oggi questa è la situazione.