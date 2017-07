L’indiscrezione: Paletta insiste per il Toro. Il Milan apre e sull’ingaggio…

Gabriel Paletta insiste per il Toro, è la sua prima scelta. Anche negli ultimi giorni ci sono stati contatti con il suo agente Guastadisegno, ci sono i presupposti per arrivare a una rapida soluzione. Nelle ultime 48 ore il difensore ha avuto altre proposte, ma ha continuato a mettere il Toro in cima alla lista. Si sta ragionando sulla risoluzione del contratto in scadenza tra un anno, il Milan vorrebbe realizzare qualcosa, ma alla fine – considerati i rapporti tra i club – si dovrebbe arrivare alla soluzione. Il Toro ha proposto un triennale a un milione più bonus a stagione, oppure in alternativa un biennale con opzione. Presto si entrerà nel vivo.

Foto: zimbio