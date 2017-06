L’indiscrezione: Ounas era una priorità del Napoli. Ora tra Giaccherini, Berenguer e Reina…

Ounas era una priorità assoluta per il Napoli. Semplicemente perché il Napoli sapeva che prendere tempo sarebbe stato un errore e avrebbe invogliato la concorrenza. Il ragazzo che presto sarà un ex Bordeaux ha qualità importanti, con Sarri potrà crescere ancora. E così il Napoli ha deciso di alzare l’offerta, sfondando il muro dei 10 milioni come parte fissa e aggiungendo dei bonus per avvicinarsi al tetto dei 15. Priorità, appunto. E ora? Premessa: Mario Rui è un discorso bene avviato, con la necessità di prolungare il contratto di Ghoulam per eventualmente cedere Strinic al miglior offerente. E Berenguer? L’idea del Napoli era quella di fare sia Ounas che l’altro esterno offensivo, ma siccome il primo era una priorità sul secondo dipenderà molto da Giaccherini. Quest’ultimo potrebbe entrare in orbita Torino ma non sono escluse sorprese, quindi se nel frattempo Berenguer e il suo entourage decidessero di accettare la proposta dell’Athletic Bilbao sarebbero liberi di farlo. Vedremo. Aggiornamento su Reina: le prossime 48-72 ore saranno decisive per il prolungamento, il Napoli offre un anno rispetto all’attuale scadenza (2018). E Sarri spinge per avere ancora Pepe tra i pali, quindi si farà di tutto per trovare la soluzione. Se dovesse andare male, occhio al piano b: nelle ultime ore contatti anche con Perin.