N’Zonzi, sempre più Juve. Anche senza sconti

Due sere fa vi abbiamo rivelato che Max Allegri ha messo Steven N’Zonzi in cima alla lista per il centrocampo della Juve che verrà, al punto che la settimana entrante potrebbe scattare la missione a Siviglia, come già raccontatovi. N’Zonzi aveva già detto sì alla Juve a gennaio, nel frattempo – dopo il rinnovo – la clausola è salita da 30 a 40 milioni. Ma è un particolare che non spaventa il club bianconero, che chiederà uno sconto al club andaluso ma è pronto a chiudere anche a prescindere, versando per intero l’importo. Una scelta all’insegna della fisicità, quella relativa al prestante centrocampista francese che compirà 29 anni il prossimo dicembre, ritenuto da Allegri l’ideale per irrobustire la mediana. La concorrenza per Steven è importante, dal Barcellona alle tre inglesi (Manchester City, Liverpool e Tottenham), anche per questo la Juve vuole stringere i tempi per N’Zonzi.

Foto: theladbiblegroup.com