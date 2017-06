L’indiscrezione: N’Zonzi-Juve, il Siviglia apre alle tre tranche. Gli scenari

Proseguono a oltranza i contatti tra Juve e Siviglia per Steven N’Zonzi, anche oggi le due società si sono aggiornate riguardo la trattativa per quella che viene considerata la priorità per il centrocampo bianconero, in aderenza alla volontà di Massimiliano Allegri, che davanti alla difesa vuole un elemento con le sue caratteristiche. Il Siviglia è entrato nell’ordine di idee di venire incontro alla Juve quanto alle modalità di pagamento, gli andalusi sarebbero disposti anche ad accordare tre tranche. Dipenderà dalla cifra: se la Juve versasse l’intero importo della clausola (40 milioni di euro), ci sarebbe il via libera alla dilazione in tre anni. Qualora invece Marotta e Paratici riuscissero a chiudere sotto clausola, magari a 35 milioni, le condizioni potrebbero essere un po’ più risicate. Per N’Zonzi alla Juve si tratta senza soluzione di continuità, ma il passaggio di oggi sulle modalità di pagamento è stato importante.

Foto: theladbiblegroup.com