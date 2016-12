L’indiscrezione: Napoli, no al portiere Casteels. Sul futuro di Reina…

Il Napoli analizzerà il problema portiere a fine stagione. E a quel punto, con Reina in scadenza nel 2018, qualsiasi soluzione potrebbe essere dietro l’angolo. Il Napoli ha grande considerazione del suo titolare, tra l’altro grande uomo spogliatoio, ma è innegabile che diversi punti siano stati lasciati per strada per alcuni errori evitabili. A gennaio non verranno fatte operazioni, Sportiello – come già raccontato – oggi è fuori dai radar. E il profilo di Koen Casteels, in forza al Wolfsburg, non interessa. Il problema portiere oggi in casa Napoli non si pone, magari tra pochi mesi verranno fatte considerazione diverse.