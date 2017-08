L’indiscrezione: Murillo-Valencia, ora balla un milione e qualche bonus. Su Cancelo…

Jeison Murillo verso il Valencia. Il club spagnolo si sta avvicinando sempre più all’intesa con l’Inter. La richiesta iniziale era di 15 milioni, il Valencia era partito da 9 più bonus, nelle ultime ore ha sfondato il muro dei 10 milioni e si è assestato sugli 11 più 3 di bonus. Manca, quindi, un milione o poco più per arrivare alla quadratura definitiva, magari aggiungendo qualche bonus. All’Inter piace Cancelo, un nome che la Juve ha seguito in anticipo rispetto ai nerazzurri, ma per il momento i discorsi sono incentrati esclusivamente su Murillo.