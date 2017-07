L’indiscrezione: Morata-Milan, cos’è cambiato un mese e mezzo dopo. Agente e intermediario…

Il mercato del Milan è stellare, imprevedibile, può ancora accadere di tutto. Un mese e mezzo fa era fatta per Morata, davvero fatta. Operazione da 70 milioni più bonus, fissato appuntamento con il Real per chiudere, il sì del diretto interessato la settimana prima della finale di Cardiff. Poi quelle dichiarazioni (“resto a Madrid”), il Milan ci restò malissimo. Poi il naufragio della trattativa con il Manchester United, il Chelsea che non riesce a chiudere. Poco fa sono arrivati rumors dalla Spagna di un’operazione che può ripartire. Nel frattempo la valutazione ha superato il muro degli 80 milioni più bonus. Non escludendo nulla nel mercato del Milan, del resto anche Fassone ha messo Morata in lista magari per strategia, dobbiamo aggiungere due cose. La prima: che l’arrivo di Bonucci e il mercato straordinario del club rossonero possono aver fatto cambiare idea ad Alvaro, desideroso di lasciare il Real. La seconda cosa, più importante della prima: sia l’agente che l’intermediario di Alvaro non sono stati fin qui contattati. Può darsi che avvenga, ma al momento lo stato delle cose è questo. All’interno di un mercato, quello del Milan, davvero senza limiti.

Foto: Twitter Real Madrid