L’indiscrezione: Milan-Lazio, la domenica di Biglia. E Lotito dalla Sardegna…

Claudio Lotito è segnalato nelle prossime ore in Sardegna per qualche momento di relax. Se i programmi non cambieranno, il presidente della Lazio seguirà da lontano gli sviluppi delle trattative in entrata e in uscita. Inutile nasconderlo: è in arrivo la domenica di Lucas Biglia, con il Milan fiducioso di ottenere il via libera e con Lotito che cercherà di capitalizzare al massimo dalla cessione dell’argentino. La convocazione da parte della Lazio? Un atto formale, chiaramente dovuto in attesa degli sviluppi, vedremo cosa accadrà nelle prossime ore, la situazione va seguita. Le ultimissime: il Milan propone 15 più 3 di bonus, la Lazio chiede 20. Le valutazioni su Gianluca Lapadula proseguono semplicemente perché si tratta di un profilo che piace tanto a Simone Inzaghi. Il Milan vorrebbe scendere sotto i 10 milioni se dovesse aggiungere il cartellino di Lapadula, mentre la Lazio chiede da 10 milioni in su. Contropartita tecnica o meno, soltanto Lotito può decidere di far saltare tutto a meno di un anno dalla scadenza del contratto. E dalla Sardegna sarà una no stop, con il Milan pronto a perfezionare l’ottavo acquisto per la felicità di Montella.

Foto: Twitter ufficiale Lazio