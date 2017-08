L’indiscrezione: Maxi Lopez, il Parma sempre freddo. E la sinergia Genoa-Toro…

Maxi Lopez è stato proposto nuovamente al Parma, ma il club emiliano al momento resta abbastanza freddo. L’esperto attaccante argentino, in uscita dal Torino, può rientrare nella sinergia tra il club di Cairo ed il Genoa. Già, perché Maxi può tornare a Genova, sull’altro versante della Lanterna dopo le due esperienze in maglia Samp. A maggior ragione considerato che il reparto avanzato rossoblu perderà con ogni probabilità il Cholito Simeone, da settimane in orbita Fiorentina. Alla corte di Juric può trasferirsi anche Luca Rossettini: confermate le indiscrezioni sul difensore centrale che circolavano da giorni. Come sono confermate quelle su Darko Lazovic: nella sinergia Genoa-Toro può rientrare anche l’esterno serbo, classe 1990, che piace tanto al suo connazionale Sinisa Mihajlovic.