L’indiscrezione: Mario Rui vuole restare alla Roma, c’è il placet di Monchi

Mario Rui vuole rimanere alla Roma e questa ormai è la strada da seguire, malgrado i sondaggi del Napoli nelle ultime settimane. Ieri c’è stato un incontro con il direttore sportivo Monchi, poco fa l’esterno portoghese ha espresso il desiderio di restare in giallorosso. Mario Rui è reduce da una stagione difficile, ha avuto un grave infortunio, è stato utilizzato per necessità nell’ultima partita contro il Genoa e non ha reso in base a quelle che sono le qualità perché, dato il lungo periodo di inattività, non poteva avere la migliore condizione. La Roma deve già aspettare Emerson Palmieri dopo la lesione al crociato, ha fiducia in Mario Rui e condivide la sua richiesta. Probabilmente prenderà un altro specialista di fascia sinistra, ma con estrema fiducia nei riguardi di Mario Rui. E per la corsia di destra è sempre valida la pista Karsdorp, con la concorrenza dell’Inter.