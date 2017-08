L’indiscrezione: Marchisio, la posizione della Juve

Claudio Marchisio sul mercato? La Juve lo ha detto e ripetuto mille volte: non trattiene nessuno controvoglia, chi ha deciso di andare in qualche modo verrà accontentato. Non è questo il caso del Principino che legittimamente chiede di avere più spazio dopo un pre-campionato positivo. La posizione della Juve oggi è: non mettere in discussione Marchisio, non allacciare contatti per trattative oppure chissà cosa. Nel pieno rispetto di quella che è una strategia comune, strategie che potrebbe cambiare soltanto se fosse Marchisio a entrare in un altro ordine di idee. E se eventualmente così fosse, oggi non ci sono indicazioni in tal senso, la Juve preferirebbe la pista estera.

Foto: sito ufficiale Juventus