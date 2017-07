L’indiscrezione: Mahrez sempre più chiodo fisso Roma. Le alternative…

Monchi in conferenza stampa su Mahrez ha un po’ mischiato le carte, il naturale gioco delle parti. Il direttore sportivo ha detto che dopo la seconda offerta, non reputata ancora congrua dal Leicester, la Roma si è fermata, specificando che quello dell’esterno offensivo algerino non è l’unico nome nella lista giallorossa. Nei giorni scorsi noi vi avevamo raccontato, prima, che la Roma ha offerto 30 milioni più 5 di bonus, poi che per Mahrez si è detta anche disposta a sfondare il muro dei 35 per avvicinarsi ancor di più alla richiesta delle Foxes. Dal punto di vista strategico è giusto che Monchi, contando sulla volontà totale del diretto interessato, abbia proferito quelle parole, anche perché al Leicester, che spera sempre nell’inserimento di altri club, non converrebbe tenere un calciatore fondamentale sì ma voglioso di cambiare aria. In realtà, da quanto ci risulta, Mahrez per la Roma rappresenta sempre più un chiodo fisso e si continuerà a lavorare per sbloccare la situazione. Anche se la mancata partecipazione di Riyad all’amichevole di stasera con il MK Dons non va interpretato come un indizio, posto che Shakespeare ha preservato la gran parte dei titolari. Le piste alternative? A Monchi, come già raccontato, piace molto Suso ma il recente cambio di agente dello spagnolo, entrato nella scuderia di Lucci ormai di casa al Milan, potrebbe agevolarne l’agognato rinnovo. Al di là della querelle odierna a livello societario, dopo l’infelice uscita di Pallotta, che magari non gioverebbe alla causa. Ricordando sempre che la Juve aveva proposto Cuadrado per Manolas (sulla cui permanenza Monchi ha professato molto ottimismo), sentendosi rispondere picche. La convinzione resta una: Mahrez è sempre – saldamente – la prima opzione della Roma per rinforzare gli esterni d’attacco.

Foto: Le Figaro