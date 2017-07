L’indiscrezione: Mahrez, la Roma pronta a sfondare il muro dei 35 milioni

Ottimismo e fiducia. Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato che per Mahrez la Roma avrebbe offerto 30 milioni più 5 di bonus per avvicinarsi alla richiesta del Leicester. Contando sulla volontà totale del diretto interessato che ha scelto di indossare la maglia giallorossa e che sta spingendo per essere accontentato. In queste ore si lavorerà ulteriormente sui bonus per avvicinarsi ai 40 milioni del Leicester per una trattativa destinata a chiudersi in modo positivo, anche se per prudenza è giusto aspettare gli ultimi passaggi. Malgrado la resistenza di pochi giorni fa, anche il club inglese ha intuito che non avrebbe senso trattenere Mahrez sempre più con la testa alla Roma.

Foto: Eurosport