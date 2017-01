L’indiscrezione: Luiz Gustavo sedotto e (non ancora) abbandonato

Luiz Gustavo considera chiusa la sua parentesi con il Wolfsburg. E nei giorni scorsi, come anticipato, il suo attuale club ha aperto anche per il prestito senza obbligo di riscatto. Una situazione che, se si fosse verificata un anno fa, avrebbe comportato la corsa per prendere un centrocampista sempre apprezzato. Ora Luiz Gustavo è stato sedotto e abbandonato? Non ancora, ci sono margini. L’Inter si è concentrata su Gagliardini, priorità assoluta. Alla Juve, come svelato, è stato nuovamente proposto, ma nelle ultime ore ci sono state riflessioni per verificare altre situazioni. Sedotto e (non ancora) abbandonato: Luiz Gustavo resta in attesa.

Foto: Bild