L’indiscrezione: Locatelli, la Juve mai in corsa. Mihajlovic insiste. Gli scenari

Manuel Locatelli è un patrimonio del Milan. E la Juve non è stata mai in corsa, semplicemente perché il club rossonero non ha la minima intenzione di cedere il cartellino. Montella sa bene che in un centrocampo grandi nomi il giovane talento potrebbe avere non pochi problemi a trovare spazio. Ma questo non significa che il Milan si priverà del cartellino, anzi è l’esatto contrario. Ma c’è, eccome, la possibilità di mandarlo a giocare, magari in prestito biennale. Mihajlovic è uscito allo scoperto, insiste, ci crede molto: in un centrocampo con Baselli e Benassi, lanciare un giovane di indubbie qualità sarebbe stuzzicante. E con i giovani Sinisa è sempre stato un maestro. Dipenderà da molte cose, anche e soprattutto dagli scenari che coinvolgono Belotti.

Foto: Twitter Milan