L’indiscrezione: Lazio, si continua a lavorare per Brahimi. La situazione

Felipe Caicedo è arrivato, domani si sottoporrà alle visite mediche in attesa che la Lazio possa formalizzare il suo tesseramento, dopo la cessione all’estero di un extracomunitario in esubero. Oltre al centravanti ecuadoriano, come già raccontato, nella lista della spesa del club biancoceleste c’è anche Yacine Brahimi, attaccante esterno classe 1990 attualmente legato al Porto fino al 2019. Anche oggi è andato avanti il lavoro sottotraccia per il nazionale algerino (ma nato a Parigi, quindi in possesso anche del passaporto comunitario). Il club lusitano chiede una base di 18 milioni, la Lazio, costantemente in contatto con l’agenzia che gestisce Brahimi, la stessa di Gareth Bale, spera sempre di abbassare la richiesta a 12-13 milioni più un paio di bonus. C’è una certa distanza, ma non certo incolmabile ove Lotito e Tare decidessero di affondare completamente il colpo, senza dimenticare per l’attacco la pista Falcinelli, che piace anche alla Samp. La Lazio si muove per rinforzare il reparto avanzato, alla luce della pressoché scontata cessione di Keita, conteso tra Juve e Inter.

Foto: 101greatgoals.com