L’indiscrezione: Laxalt, l’offerta Fiorentina ha quasi convinto il Genoa. Gli scenari

Tredici milioni per Laxalt. L’offerta della Fiorentina ha quasi convinto il Genoa che ha messo una base di 15 milioni compresi i bonus. Si può lavorare per arrivare a una definizione, considerati gli ottimi rapporti tra le due società e anche il fatto che la destinazione è di gradimento. Laxalt scioglierà le ultime riserve nel giro di 36-48 ore: sa di piacere alla Juve, domani potrebbe esserci un contatto con la Roma, mentre per l’Atalanta sarebbe una priorità soltanto in caso di cessione di Spinazzola alla Juve (oggi situazione bloccata, ma il mercato è lungo). È così la Viola si avvicina a Laxalt…

Foto: zimbio.com