L’indiscrezione: Laxalt brilla sotto gli occhi di Marotta. Per la Juve…

Diego Laxalt oggi è stato tra i migliori del Genoa contro la Juventus, l’esterno uruguaiano ha brillato sotto gli occhi di Marotta esibendo un perfetto spaccato del suo repertorio di prim’ordine. Lo scorso 2 agosto, alle 00.20, vi anticipammo l’interesse della Juve per Laxalt, successivamente specificammo che Diego sarebbe potuto servire per convincere l’Atalanta in merito alla questione Spinazzola. Adesso il quadro va ulteriormente aggiornato, alla luce del fatto che la vicenda Spinazzola sembra chiusa, con l’Atalanta che ha forzato la mano per trattenere il laterale a Bergamo, sia pur controvoglia, in aderenza al prestito biennale concordato la scorsa estate con il club bianconero. Gasperini, però, continua a non convocare Leonardo, non reputandolo ancora pronto mentalemente. A questo punto cosa può succedere? La Juve deve risolvere il rebus Asamoah, che spinge per andare al Galatasaray, ecco perché potrebbe decidere di affondare il colpo su Laxalt per completare l’asse di sinistra. Una mossa per l’immediato, con la possibilità eventualmente di tornare a parlarne con l’Atalanta in futuro, dal momento che Gasperini apprezza tantissimo il sudamericano ex Inter che ben conosce dai tempi di Genova.

Foto: zimbio.com