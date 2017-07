L’indiscrezione: la Roma ha liberato Ponce per il Crotone. Ora manca il sì del ragazzo

In attesa di Budimir, il Crotone ha raggiunto un’intesa di massima con la Roma per il prestito di Ezequiel Ponce, attaccante classe 1997. Il club giallorrosso a già aperto completamente, ora manca il via libera da parte del diretto interessato. Nelle ultime ore Ponce ha chiesto qualche giorno di riflessione, che il club calabrese concederà, ma a patto che non si vada oltre. Il Crotone vuole gente assolutamente motivata: Ponce piace, ma deve essere convinto al 100%. Altrimenti i calabresi andranno su altre piste.