L’indiscrezione: la Roma ha scelto Gonalons. Per Ghezzal non si chiude perché…

Maxime Gonalons ha scelto la Roma, perfettamente ricambiato dal club giallorosso. Le indiscrezioni arrivate dalla Francia hanno trovato piena conferma. Il centrocampista che era stato sondato anche dalla Lazio, è entrato di prepotenza nel mirino di Monchi. Nei giorni scorsi Aulas aveva fatto intuire che il ciclo del centrocampista (in passato a lungo corteggiato dal Napoli) sarebbe stato al capolinea. Ora si aspetta l’offerta giusta, tenendo conto che il contratto è in scadenza tra un anno. La Roma ha intenzione di offrire 7 milioni più 3 di bonus, in qualche modo si arriverà a una soluzione. Importante aggiornamento su Rachid Ghezzal, l’attaccante esterno in scadenza sempre con il Lione. Per la Roma si tratta di una scelta quasi fatta (indipendentemente dalla costosa operazione Berardi e dalla suggestione Suso), se non fosse per un particolare che condiziona parecchio il buon esito della trattativa: gli agenti di Ghezzal chiedono una cifra esagerata alla firma, come se la Roma dovesse pagare il cartellino e non semplicemente l’ingaggio di un giocatore in scadenza. E tutto questo ha bloccato l’operazione, aspettando eventuali sviluppi nei prossimi giorni.