L’indiscrezione: Kondogbia, sì al Valencia ma non basta. Tra Murillo e Cancelo…

Kondogbia gradirebbe il Valencia, un sì senza riserve e senza pentimenti. Il problema, non di poco conto, è che il club spagnolo vorrebbe prenderlo in prestito anche oneroso, stabilendo un riscatto a determinate condizioni. L’Inter da questo punto di vista ci sente poco e male, le condizioni devono cambiare. Oppure si cercherà un estimatore da altri campionati, non dimentichiamo che l’Inter per Kondogbia ha sborsato una cifra non troppo lontana dai 40 milioni. Discorso a parte Murillo: le distanze ora sono minime, con un po’ di buona volontà si può chiudere presto. All’Inter piace Cancelo, un investimento per il presente e per il futuro sulla fascia destra, ma serve cash importante. E sul ragazzo resta sempre vigile la Juve, che si è mossa per prima e che interverrà dopo aver trovato una sistemazione a Lichtsteiner.