L’indiscrezione: Kishna tra Benevento e Verona. Ma lui valuta la pista estera

Ricardo Kishna sfoglia la margherita. Il ventiduenne attaccante olandese lascerà la Lazio, Lotito una decina di giorni fa aveva raggiunto l’accordo totale con il Benevento, nella persona del patron Vigorito cui lo lega un solido rapporto. Kishna nel frattempo ha continuato ad attendere il ritorno di Mino Raiola ed il Verona si è inserito. Queste al momento le due opzioni per Kishna in Serie A. Ma la novità è rappresentata dal fatto che nelle ultime ore il giocatore ha chiesto tempo ad entrambe le società, perché ha intenzione di valutare la pista estera. Al rientro di Raiola dagli Stati Uniti, prevedibilmente nei primi giorni della prossima settimana, si farà chiarezza una volta per tutte sul futuro di Kishna.

Foto: zimbio.com