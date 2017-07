L’indiscrezione: Keita, i dialoghi Lotito-Marotta e la nuova offerta Juve. L’Inter…

I calendari occasione giusta per parlare anche di mercato. L’Inter è in Oriente con entrambi gli uomini mercato, particolare come minimo curioso. Keita resta un obiettivo vero, serio, ma l’Inter sa che deve anticipare perché è noto come – da tempo – la Juve abbia già un accordo di massima con il senegalese per la scadenza del contratto fissata per il prossimo giugno. Ma se l’Inter, che deve chiudere Karamoh al ritorno dalla tournée, continua a rinviare, ovviamente la Juve può approfondire i contatti che aveva già avuto nei giorni scorsi è che vi avevamo raccontato. L’occasione dei calendari è stata quella giusta per permettere a Marotta di ribadire a Lotito (dopo un lungo periodo di freddezza tra i due dirigenti) l’offerta che vi avevamo già raccontato: Sturaro e il prestito biennale di Pjaca più un conguaglio da 10-12 milioni per il cartellino di Keita. Lotito ha respinto le contropartite tecniche, almeno per ora: vuole solo cash, almeno 25 milioni (possibilmente con bonus) forte delle proposte inglesi superiori a 30 milioni con i bonus. Ma Keita in Inghilterra non ci vuole andare. La Juve oggi può spingersi fino ai 20 milioni ed è chiaro che la posizione di Cuadrado sarebbe sempre più in bilico con l’eventuale arrivo di un nuovo attaccante esterno. Lotito ha memorizzato, ora tocca all’Inter perché la Juve si è messa a correre. La Juve ha un accordo con Keita che l’Inter può trovare agevolmente, ma serve l’intesa con Lotito. E guardacaso Marotta si è messo a correre prima del ritorno di Ausilio e Sabatini dalla tournée asiatica, ritorno previsto nei primi giorni della prossima settimana.

Foto: zimbio.com