L’indiscrezione: Karnezis vuole il Napoli, ha detto no a due offerte

Il Napoli ha scelto Orestis Karnezis, come riferitovi ieri all’ora di pranzo. A partire dalla notte tra il 28 e il 29 giugno, quando accostammo per la prima volta il nome del portiere ellenico agli azzurri, il club partenopeo ha fatto tutte le valutazioni del caso. Karnezis, fresco 32enne e che si è ben disimpegnato nel corso della sua esperienza a Udine, vuole il Napoli. E vuole il Napoli malgrado la presenza di Reina ed a prescindere dalle evoluzioni che riguarderanno il titolare spagnolo. Il sovraffollamento di portieri in Friuli ha pesato nella sua scelta. Operazione da 3 milioni più bonus, già arrivato il via libera dell’Udinese. L’estremo difensore greco ha già detto no a due offerte, una proveniente dalla Turchia, e adesso aspetta che maturino gli eventi. Berenguer? Confermiamo quanto sempre ribaditovi: il Napoli ha bloccato da tempo l’esterno spagnolo e conta di definire nei prossimi giorni.

Foto: Twitter Udinese