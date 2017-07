L’indiscrezione: Karnezis aspetta il Napoli. Sepe, prima il rinnovo. E poi…

Ora è fin troppo chiaro per tutti: Karnezis aspetta il Napoli, pronto un contratto da almeno quattro anni, c’è il via libera dell’Udinese per un’operazione da circa tre milioni. Tutto questo prevede la conferma di Reina, magari con rinnovo per una stagione (nuova scadenza 2019), comunque non si discute sul fatto che il Napoli non prescinda da Pepe. Anche e soprattutto perché questa è la volontà di Reina. Presto verrà valutata la posizione di Luigi Sepe che potrebbe entrare in un discorso con l’Udinese, ma anche restare. La novità consiste nel fatto che, parallelamente a Ghoulam, si sta ragionando sul prolungamento: attuale scadenza 2019, altri due o tre anni comunque per blindarlo. Svolta vicina.