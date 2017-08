L’indiscrezione: Karamoh e Zinchenko, i giorni dell’attesa

Due giovani talenti vivono giorni di attesa dopo aver fatto scelte precise. Ci riferiamo a Karamoh e Zinchenko, rispettivamente di proprietà di Caen e Manchester City. Il primo, in scadenza di distratto, vuole soltanto l’Inter e lo ha ribadito anche nelle ultime ore. Ha detto di essere pronto a rispettare gli impegni con il suo attuale club per poi indossare la maglia nerazzurra. E l’Inter si sente tranquilla, molto tranquilla, in presenza di una scelta fatta. L’Inter non è nella testa di Karamoh, ma ha avuto rassicurazioni precise, esattamente come quelle di Dalbert che pur di rispettare l’impegno preso ha detto no a proposte allettanti. Non escludiamo che prima di fine agosto, dal 23-24 in poi, possa essere lo stesso Caen ad accettare la proposta dell’Inter, inferiore ai dieci milioni chiesti, per evitare di perderlo poi a parametro zero. Zinchenko non ha un contratto in scadenza con il City, anzi, ma da quando gli hanno parlato del Napoli ha respinto qualsiasi avances, e ne sono arrivate almeno un paio. Operazione da chiudere dopo il playoff, magari trovando una sistemazione gradita a Giaccherini. Oppure sfoltendo l’organico per fare spazio all’ucraino che con Sarri potrebbe sicuramente perfezionare i movimenti offensivi che già appartengono al suo repertorio.

Foto: The Sun-Uefa.com