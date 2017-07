L’indiscrezione: Juve, pressing per Emre Can. Il punto sul centrocampo

Definito anche ufficialmente l’acquisto di Bernardeschi, la Juventus si dedicherà all’altro esterno difensivo (Cancelo saldamente in pole) ed all’agognato centrocampista. La Juve vuole alzare ulteriormente il pressing già in atto per Emre Can, il ventitreenne specialista tedesco in scadenza con il Liverpool. Offerta di 3 milioni più bonus a stagione al giocatore, lo scoglio com’è noto è Klopp, che spinge per trattenere – previo rinnovo – Emre Can. Ma se il Liverpool riuscisse a mettere le mani sul costosissimo Naby Keita dal Lipsia, il coach tedesco potrebbe allentare la presa. Gli altri nomi per il centrocampo Juve, sempre nell’ottica del centrocampista strutturato (pesi e centimetri), sono quelli di N’Zonzi, sempre prigioniero delle richieste del Siviglia che non demorde rispetto ai 40 milioni della clausola, mentre per Matic la situazione è chiara: Mourinho lo (ri)vuole fortemente al Manchester United, che per il cartellino sarebbe pronto a formalizzare una proposta quasi fuori mercato pur di accontentare il coach lusitano. Resta in lista, sia pur con caratteristiche diverse e non da prima scelta, anche Matuidi, per il quale bisognerebbe comunque trattare con il Psg alla luce del contratto in scadenza.