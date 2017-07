L’indiscrezione: Juve, le mosse (difficili) a centrocampo. E con Mendes in Italia…

La Juve non riesce a sbloccare il discorso relativo al centrocampista. Certo, c’è tempo, ma Allegri vuole essere accontentato. I big spagnoli sono difficilissimi da prendere: Rakitic piace molto, ma da quando ha rinnovato con il Barcellona ha spazzato via (definitivamente?) le paturnie di qualche mese fa. La Juve vorrebbe Matic, ma lo United è in pressing, non ha sbloccato N’Zonzi (strategia per far arrendere il Siviglia rispetto alla clausola?), ha nel Liverpool un osso durissimo per Emre Can malgrado la scadenza del contratto. A maggior ragione se Klopp non dovesse coronare il non semplice inseguimento a Keita del Lipsia. Ma la Juve ci proverà ancora per Emre Can. Matuidi resta la ruota di scorta, forse non il massimo per Allegri che cerca fisicità e peso in mezzo al campo, in attesa di avviare una trattativa con il Psg, con Raiola che spinge per chiudere subito. Intanto, Jorge Mendes è in Italia, come segnalato. E’ l’agente di Joao Cancelo, un obiettivo vero della Juve, a maggior ragione se dovesse uscire Lichtsteiner. Lo svizzero non è più considerato incedibile, con il Valencia i rapporti sono ottimi, l’opzione Lemina potrebbe essere gradita agli spagnoli. E Garay potrebbe essere coinvolto nella trattativa.