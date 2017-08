L’indiscrezione: l’Inter indica il prezzo, 50 per Perisic e 30 Candreva

Oggi nessuno è incedibile, la vicenda Neymar ha insegnato tante cose. Certo, in quella situazione c’era una clausola che sembrava proibitiva ma che evidentemente tale non era. Nel caso dell’Inter, i nerazzurri vorrebbero tenere sia Perisic che Candreva, al punto che per il croato – come ricordato da Ausilio – potrebbe anche esserci un prolungamento malgrado altri tre anni di impegno contrattuale. Ma siccome nulla può essere scontato, l’Inter ha fissato il prezzo nel caso in cui Manchester United e Chelsea volessero rispettivamente affondare i colpi: 50 milioni per Perisic, 30 per Candreva. Prendere o lasciare…

Foto: collage sito ufficiale Inter