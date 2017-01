L’indiscrezione: Gonzalo Rodriguez, il suo agente, l’Inter. E una sola verità

Premessa: il mercato cambia ogni ora, ma per il momento ci sono poche speranze che Gonzalo Rodriguez possa prolungate il contratto in scadenza con la Fiorentina. La Fiorentina non va oltre la cifra offerta (1,4 a stagione), il difensore chiede almeno 2 milioni e la situazione cambierebbe soltanto se fosse Gonzalo a fare retromarcia. Difficile, oggi. C’è comunque una verità, questa: non ci sono stati incontri del suo agente Iglesias con l’Inter, i nerazzurri per il futuro puntano a profili più giovani (per esempio Manolas) e comunque non ci sono stati summit per formulare una proposta allo specialista in maglia viola. Che Gonzalo magari punti a un futuro in Italia ci sta, ma l’Inter non ha fin qui partecipato ad alcun tipo di incontro per il futuro.

Foto: zimbio