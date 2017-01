L’indiscrezione: Gnabry-Napoli, non ci sono margini. Ecco perché

Nelle ultime ore Serge Gnabry è stato accostato al Napoli con una certa insistenza, come se fosse una trattativa sul punto di nascere. La nostra ricostruzione: l’esterno d’attacco classe 1995 del Werder Brema è stato seguito e anche apprezzato, le qualità non si discutono. Ma non ci sono margini per parlarne o per intavolare un abbozzo di trattativa. Semplicemente perché su Gnabry, già nel giro della Nazionale maggiore tedesca, da tempo c’è il Bayern e soprattutto perché il Napoli non ha voglia di prendere tempo per situazioni già subito in salita.

Foto: Daily Mail