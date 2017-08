L’indiscrezione: Garay chiede 36 ore allo Spartak Mosca. L’Inter…

Lo Spartak Mosca freme per Garay, vorrebbe chiudere e ha fatto un’offerta importante. Ma il difensore è ancora a Valencia, ha chiesto 36-48 ore di tempo, tornare in Russia lo intriga e potrebbe anche dire si. Ma gli è arrivata la proposta dell’Inter, che – come riferito – vorrebbe prenderlo in prestito con diritto o anche obbligo di riscatto, un profilo che piace sia a Sabatini che ad Ausilio. E all’interno di un discorso che coinvolge Murillo (ormai del Valencia) e Kondogbia se si trovasse l’accordo potrebbe essere inserito il difensore che per questo non ha ancora detto sì allo Spartak. Capitolo Cancelo: all’Inter piace, ma non ha ancora affondato e due giorni fa aveva chiesto tempo per una questione di budget, la Juve per il momento si è fermata pur gradendo molto il profilo del laterale. L’impressione è che sull’asse Valencia-Italia possa ancora succedere qualcosa.

Foto: Marca