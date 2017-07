L’indiscrezione: Gallo ha il Milan in cresta. Faccia a faccia con Cairo. Intanto Fassone…

Andrea Belotti, in arte Gallo, ha il Milan in cresta. Apprezza molto il Toro, ma quando ti capita la squadra che da ragazzino hai seguito con passione, a maggior ragione dopo un mercato stellare, è possibile resistere? No. Infatti, Belotti freme, mantenendo un atteggiamento professionale, ma capisce che è un autobus fondamentale. Non a caso, lo avrete notato, negli ultimi giorni Cairo ha detto che vuole un Gallo convinto. E lui ha il Milan in cresta. Sarà fondamentale il faccia a faccia che non tarderà. Non a caso il Toro sta marcando Zapata, Simeone e a Mihalovic piace anche Falcinelli. Se Cairo capirà che la testa di Andrea è più rivolta al Milan che al Toro, sarà inevitabile trovare una soluzione. Di gente parzialmente contenta il Toro non ha bisogno, perché poi i problemi potrebbero nascere dal primo settembre, quando il mercato sarà alle spalle. Nel frattempo Fassone incontra il Borussia Dortmund per capire i margini in direzione Aubameyang, il vero e retrodatato sogno di Mirabelli. Se ci fossero margini, il Milan si butterebbe nella trattativa. Se i tempi slittassero, sotto con il Toro, alzando il cash fino a 50-55, aggiungendo Paletta, Niang e il prestito biennale di Locatelli. Tracce di Chelsea per il Gallo? Al momento nulla, relazioni eccellenti, ma il mercato cambia ogni dieci minuti. E in tal caso Cairo ne vorrebbe se non 100 – quelli della clausola – almeno 95. Morata per il Milan? Nulla escludiamo, ma fin quando non si aprirà una trattativa vera con il Real e con il suo entourage resteremo nel campo del forte gradimento. Kalinic? Oggi è l’ultima scelta, la quarta. Ogni tanto gli ultimi diventano primi, ma come minimo Nikola deve aspettare. Fassone oggi è su altri tavoli. E Gallo ha il Milan in cresta…

Foto: sito ufficiale Torino