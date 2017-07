L’indiscrezione: Eysseric-Fiorentina, tutto pronto per le visite 

Una trattativa completata da tempo, con lo scambio dei documenti. La novità è che nelle prossime ore Valentin Eysseric sarà in Italia per le visite con la Fiorentina. Accordo raggiunto la scorsa settimana con lo scambio dei documenti, ma da tempo impostato con il Nizza. Operazione da circa 4 milioni. Pioli aspetta un nuovo centrocampista offensivo, capace di giocare sugli esterni ma anche da trequartista. Valigia pronta, visite in arrivo.

Foto: L’Equipe