L’indiscrezione: Eysseric-Fiorentina, affare in discesa. La prossima settimana…

Dalla svolta preannunciatavi ieri pomeriggio a una strada, quella che può portare Valentin Eysseric alla Fiorentina, che adesso si fa in discesa. Il Nizza ha memorizzato la volontà di fare una nuova esperienza da parte dell’esterno offensivo classe 1992. E, in virtù della situazione contrattuale (scadenza nel 2018), il club della Costa Azzurra – solitamente un osso duro in sede di trattativa – non dovrebbe frapporre eccessivi ostacoli. Si sta ragionando partendo da una base di 3,5-4 milioni, con la possibilità di inserire qualche bonus, già nella prossima settimana possono esserci sviluppi importanti.

Foto: L’Equipe