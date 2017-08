L’indiscrezione: Emre Mor-Milan, per ora è una boutade turca

Nella notte vi avevamo riportato le indiscrezioni provenienti dalla Turchia relative al futuro di Emre Mor, “spedito” con sicurezza al Milan da numerose fonti. Ebbene, abbiamo verificato e attualmente non ci sono riscontri in tal senso. Evidentemente il fatto che l’esterno offensivo classe 1997, ancora in forza al Borussia Dortmund, si sia affidato allo stesso agente di Calhanoglu, dopo aver scaricato l’ormai suo ex Muzzi Ozcan (reo di aver fatto sostanzialmente saltare il suo trasferimento all’Inter per via delle alte commissioni richieste per sé) aveva indotto ad un semplicistico due più due. Emre Mor , come ricorderete, in questa sessione era stato cercato anche dalla Fiorentina che poi ha virato su altri obiettivi, magari da qui al 31 agosto la sua situazione si sbloccherà. Ma l’accostamento al Milan per ora va archiviato alla voce boutade.

Foto: Daily Express