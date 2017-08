L’indiscrezione: Emre Mor, l’Inter si è defilata per due motivi

L’Inter si è defilata dall’operazione Emre Mor, e oggi non sono previsti pentimenti, per due motivi in modo particolare. Il primo: il continuo cambiamento di rotta del suo agente, alla ricerca di giochi al rialzo sulle commissioni. E anche se il diretto interessato smentisce, la cosa a un certo punto ha dato fastidio e non poco. Il secondo motivo è importante almeno quanto il primo: l’Inter ha voluto concentrare le energie e anche il budget su Patrik Schick, un passaggio che ritiene fondamentale e ha deciso di non accollarsi un’operazione che avrebbe comunque portato a un esborso, anche se con obbligo di riscatto. Ora il problema, salvo cambiamenti di rotta, è di Emre Mor e del suo agente, all’interno di un’estate di giochi al rialzo, piccole bugie e depistaggi. In fondo, fin qui, a rimetterci è stato soltanto il talento turco del Borussia Dortmund.

Foto: Daily Express